Calciomercato Milan, i rossoneri continuano a lavorare in vista di gennaio. Occhio al colpo in mediana. Santiago Gimenez? Forse in estate

Emiliano Guadagnoli Redattore 3 novembre 2024 (modifica il 3 novembre 2024 | 13:48)

Calciomercato Milan, i rossoneri continuano a lavorare in vista di gennaio. La rosa del Diavolo sembra comunque corta soprattutto a livello di alternative. Per questo la dirigenza potrebbe puntare a qualche colpo invernale per mettere a punto il Milan. Occhi sulla mediana. E in estate possibile grande investimento per l'attacco.