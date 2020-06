Calciomercato Milan – Rossoneri su Schuurs dell’Ajax: le ultime

CALCIOMERCATO MILAN – Il Milan, in queste ore, ha perso la corsa al cartellino di Tanguy Kouassi, classe 2002, difensore centrale francese il quale, in scadenza di contratto con il PSG, ha optato per il Bayern Monaco.

La ricerca dei rossoneri di un centrale giovane da far crescere accanto al capitano Alessio Romagnoli, però, continua e, secondo quanto riferito da ‘MilanNews.it‘, che riporta ‘rumors‘ di calciomercato dall’Olanda, la lista del club di Via Aldo Rossi si sarebbe arricchita di un nuovo nome.

Si tratta di quello di Perr Schuurs, classe 1999, difensore olandese di proprietà dell’Ajax che, in patria, viene considerato l’erede naturale di Matthijs de Ligt, ex capitano dei ‘Lancieri‘ passato la scorsa estate alla Juventus. Il tecnico della compagine di Amsterdam, il bravo Erik ten Hag, lavora da mesi su Schuurs per renderlo titolare inamovibile dell’Ajax.

Intanto, però, il Milan avrebbe messo gli occhi sul ragazzo che, nell’ultima stagione, tra Eredivisie, coppe europee e coppe nazionali, ha collezionato 19 presenze in Prima Squadra e segnato anche 2 gol. Il Diavolo valuta Schuurs e, soprattutto, gli eventuali costi dell’operazione.

Secondo il popolare sito web ‘transfermarkt.it‘, Schuurs, ad oggi, varrebbe poco più di 6 milioni di euro. QUESTE LE ULTIME DI MERCATO SU GIGIO DONNARUMMA >>>