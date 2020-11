Calciomercato Milan – Rinnovo Calhanoglu: una questione delicata

Calciomercato Milan, le ultime news su Calhanoglu

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Hakan Calhanoglu, così come Gigio Donnarumma e Zlatan Ibrahimovic, andrà in scadenza di contratto il 30 giugno 2021. Secondo quanto riferito, però, dal quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, la trattativa per il prolungamento dell’accordo tra il turco ed il club di Via Aldo Rossi sembra essere una questione più delicata.

Più complicato, infatti, arrivare al sì di Calhanoglu anziché a quelli di Donnarumma e Ibrahimovic per via dell’elevata richiesta di ingaggio da parte del suo agente, Gordon Stipic. Attualmente, Calhanoglu guadagna 2,5 milioni di euro netti a stagione con il Milan.

Per rinnovare, l’entourage del numero 10 ha chiesto al Diavolo più di 6 milioni di euro netti l’anno. Questo perché il giocatore, che potrebbe dunque liberarsi a parametro zero la prossima estate, ha tante richieste, in Italia ed in Europa. CALCIOMERCATO MILAN, PAOLO MALDINI SOGNA UN GRAN COLPO PER LA DIFESA >>>

