Kouassi al Bayern Monaco, PSG furioso: i dettagli dell’operazione

CALCIOMERCATO MILAN – TanguyKouassi, classe 2002, difensore centrale francese di origine ivoriane, è stato nel mirino del Milan. Nei giorni scorsi il giocatore ha comunicato al PSG la decisione di non firmare il contratto con il club francese. Ed è di oggi la notizia dell’accordo con il Bayern Monaco.

Kouassi piaceva molto a Ralf Rangnick, che già lo scorso gennaio voleva portarlo in Bundesliga al Lipsia. Kouassi in questa stagione ha giocato (già conclusa in Francia) 11 partite con la Prima Squadra del PSG di Thomas Tuchel tra Ligue 1, Champions League e Coppa di Francia, segnando anche una doppietta il 15 febbraio scorso nel 4-4 sul campo dell’Amiens.

Bundesliga che comunque è nel destino di Kouassi, visto che il giocatore ha trovato l’accordo con il Bayern Monaco. Lo riferiscono i principali media europei. Oltre la BILD, conferme anche i colleghi tedeschi di Sky Sports. Conferme sugli interessi di RB Lipsia e Milan, ma alla fine la spuntano i campioni di Germania. Impossibile battere la loro concorrenza.

La decisione di Kouassi di non firmare il contratto con il PSG (era minorenne prima, e non poteva prolungare per più di un tot di anni) ha fatto infuriare i dirigenti del club parigino, in primis Leonardo. Si tratta di una grave perdita economica, in quanto il difensore (classe 2002 ricordiamo…) è considerato una futura promessa. Staremo a vedere se e quanto grave sarà il danno economico per il PSG.

Intanto a proposito di perdite importanti, ecco le parole di Leonardo sull’addio di Thiago Silva >>>