"Kim di nuovo in Italia? E' una possibilità, dipenderà soprattutto da lui. Kim è sempre stato un pallino dei club italiani, non solo della Juventus. Per rivederlo in Italia serve però un sacrificio sull'ingaggio. Da quello che mi risulta, il suo stipendio si aggira intorno agli 8 milioni di euro. Quindi o Kim darà apertura a condizioni diverse, oppure diventa complicato rivederlo. Teniamo comunque un'apertura sul futuro di Kim perché confermo la possibilità che vada via dal Bayern, Kim vorrebbe giocare di più e l'Italia può essere una destinazione gradita. Però dal punto di vista economico devono tornare i conti".
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