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Kim possibilità per il Milan? Romano: “Ecco cosa serve per rivederlo in Serie A”

Kim Min-jae difensore Bayern Monaco
Kim può essere un'occasione di calciomercato per il Milan? Fabrizio Romano fa il punto sull'ex Napoli in vista di un possibile ritorno
Redazione

Oltre a Mario Gila (oggi intervistato in esclusiva l'agente che ha parlato dell'interesse del Milan), il Diavolo ha diversi nomi sulla propria lista per migliorare il pacchetto difensivo di Massimiliano Allegri. Tra questi potrebbe rientrare anche l'ex difensore del Napoli scudettato di Spalletti Kim Min-jae, ora in forza al Bayern Monaco.

Come ben spiega Fabrizio Romano nel suo ultimo video su YouTube, il sud coreano sarebbe favorevole ad un ritorno in Italia, ma questo può avvenire ad una sola condizione:

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"Kim di nuovo in Italia? E' una possibilità, dipenderà soprattutto da lui. Kim è sempre stato un pallino dei club italiani, non solo della Juventus. Per rivederlo in Italia serve però un sacrificio sull'ingaggio. Da quello che mi risulta, il suo stipendio si aggira intorno agli 8 milioni di euro. Quindi o Kim darà apertura a condizioni diverse, oppure diventa complicato rivederlo. Teniamo comunque un'apertura sul futuro di Kim perché confermo la possibilità che vada via dal Bayern, Kim vorrebbe giocare di più e l'Italia può essere una destinazione gradita. Però dal punto di vista economico devono tornare i conti".

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