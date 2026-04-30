"Al giocatore piacerebbe molto un'esperienza in un altro grande club europeo, l'idea di giocare in Italia lo tenta, ma non c'è solo la Serie A. Il Milan è in contatto da tempo con i suoi agenti, ma anche la Juventus ha preso informazioni anche se tempistiche e costi sono ritenuti alti. Anche l'Inter ci ha pensato ma è fuori dalla corsa. Ciò che sicuramente va detto, è che per Goretzka non sarà questione di giorni, si prenderà qualche settimana per decidere anche perché come detto su di lui ci sono anche altri club".
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