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Milan in contatto per Goretzka, Romano aggiunge: “La Serie A lo tenta, ma non è questione di giorni”

Leon Goretzka centrocampista Bayern Monaco
Nell'ultimo video sul suo canale YouTube, Fabrizio Romano parla dell'interesse del Milan per Goretzka, obiettivo di calciomercato rossonero
Redazione

La sessione estiva di calciomercato si avvicina e il Milan inizia a fare sul serio per i primi colpi. Nella giornata di oggi vi abbiamo raccontato dell'ennesimo summit tra Massimiliano Allegri e la dirigenza per programmare la prossima annata. Facile, se non ovvio, che si sia parlato di mercato. Tra i nomi richiesti dall'allenatore toscano per alzare il livello della squadra c'è quello di Leon Goretzka, centrocampista che lascerà a parametro zero il Bayern Monaco in estate.

A dare importanti novità sul tedesco e sulla concorrenza italiana per l'ex Schalke 04 ci ha pensato il noto giornalista esperto di calciomercato Fabrizio Romano tramite il suo ultimo video pubblicato su YouTube:

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"Al giocatore piacerebbe molto un'esperienza in un altro grande club europeo, l'idea di giocare in Italia lo tenta, ma non c'è solo la Serie A. Il Milan è in contatto da tempo con i suoi agenti, ma anche la Juventus ha preso informazioni anche se tempistiche e costi sono ritenuti alti. Anche l'Inter ci ha pensato ma è fuori dalla corsa. Ciò che sicuramente va detto, è che per Goretzka non sarà questione di giorni, si prenderà qualche settimana per decidere anche perché come detto su di lui ci sono anche altri club".

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