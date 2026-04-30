La sessione estiva di calciomercato si avvicina e il Milan inizia a fare sul serio per i primi colpi. Nella giornata di oggi vi abbiamo raccontato dell'ennesimo summit tra Massimiliano Allegri e la dirigenza per programmare la prossima annata. Facile, se non ovvio, che si sia parlato di mercato. Tra i nomi richiesti dall'allenatore toscano per alzare il livello della squadra c'è quello di Leon Goretzka, centrocampista che lascerà a parametro zero il Bayern Monaco in estate.