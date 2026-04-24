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Calciomercato Milan: “Agente Lewandowski in Italia”. Le ultime novità da Fabrizio Romano

Robert Lewandowski, obiettivo calciomercato Milan
Calciomercato Milan, doppia missione in Italia per Pini Zahavi, l'agente di Lewandowski e Nkunku: gli ultimi aggiornamenti da Fabrizio Romano
Redazione PM

Come vi abbiamo raccontato nelle ultime settimane, Pini Zahavi, agente di Cristopher Nkunku e Robert Lewandowski,sarà in Italia nei prossimi giorni. A confermarlo è stato Fabrizio Romano, che ne ha parlato nell'ultimo video pubblicato sul proprio canale Youtube. Di seguito, le sue parole.

Calciomercato Milan, aggiornamenti da Romano su Lewandowski

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“Volevo confermare una notizia data la settimana scorsa: ci sarà molto presto, una questione di giorni, la missione in Italia da parte del procuratore di Lewandowski, Pini Zahavi. È certamente una questione che verrà affrontata nelle prossime settimane. Il procuratore di Lewandowski non cura solo gli interessi del centravanti, ma anche di altri calciatori importanti. Su Lewandowski la situazione rimane sempre la stessa. Ha questa offerta di rinnovo al ribasso da parte del Barcellona che non lo fa impazzire proprio per una questione di allineamento. Se dovesse rimanere in Spagna vorrebbe quanto meno negoziarla.

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Ci sono delle offerte molto importanti dalla MLS e dall’Arabia Saudita. Per quanto riguarda i club italiani l'obiettivo dell’agente di Lewandowski è valutare le possibilità e capire quali siano tutte le opzioni, in modo da fare poi una valutazione definitiva. Lewandowski aspetta di avere tutte le offerte sul tavolo: ci sono già quelle del Barcellona, dalla MLS, dall’Arabia. Vediamo se Milan e Juventus sceglieranno o meno di approfondire con questo blitz di Pini Zahavi che aprirà un po’ le porte alla chiarezza sul futuro di Lewandowski”.

Il 'nodo' Nkunku

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Oltre alla "missione Lewandowski" di cui ha parlato Romano, un altra ragione che ha portato Zahavi in Italia è senza dubbio legata al futuro di Cristopher Nkunku. L'attaccante francese classe 1997, arrivato la scorsa estate dal Chelsea per 37 milioni di euro, non sta convincendo il Milan. Nell'incontro con il suo agente, che dovrebbe avere luogo domenica sera durante il match contro la Juventus, la dirigenza rossonera proverà a comprendere i margini per un'eventuale cessione.

 

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