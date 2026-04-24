Ci sono delle offerte molto importanti dalla MLS e dall’Arabia Saudita. Per quanto riguarda i club italiani l'obiettivo dell’agente di Lewandowski è valutare le possibilità e capire quali siano tutte le opzioni, in modo da fare poi una valutazione definitiva. Lewandowski aspetta di avere tutte le offerte sul tavolo: ci sono già quelle del Barcellona, dalla MLS, dall’Arabia. Vediamo se Milan e Juventus sceglieranno o meno di approfondire con questo blitz di Pini Zahavi che aprirà un po’ le porte alla chiarezza sul futuro di Lewandowski”.