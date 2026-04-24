Ci sono delle offerte molto importanti dalla MLS e dall’Arabia Saudita. Per quanto riguarda i club italiani l'obiettivo dell’agente di Lewandowski è valutare le possibilità e capire quali siano tutte le opzioni, in modo da fare poi una valutazione definitiva. Lewandowski aspetta di avere tutte le offerte sul tavolo: ci sono già quelle del Barcellona, dalla MLS, dall’Arabia. Vediamo se Milan e Juventus sceglieranno o meno di approfondire con questo blitz di Pini Zahavi che aprirà un po’ le porte alla chiarezza sul futuro di Lewandowski”.
Il 'nodo' Nkunku—
Oltre alla "missione Lewandowski" di cui ha parlato Romano, un altra ragione che ha portato Zahavi in Italia è senza dubbio legata al futuro di Cristopher Nkunku. L'attaccante francese classe 1997, arrivato la scorsa estate dal Chelsea per 37 milioni di euro, non sta convincendo il Milan. Nell'incontro con il suo agente, che dovrebbe avere luogo domenica sera durante il match contro la Juventus, la dirigenza rossonera proverà a comprendere i margini per un'eventuale cessione.
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