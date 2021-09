Calciomercato Milan – Ferma la trattativa per il rinnovo di Kessié

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Franck Kessié e i rossoneri per ora sono distanti 1,5 milioni. Rinnovo difficile su queste basi

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Franck Kessié e della complicata trattativa di calciomercato con il Milan per il suo rinnovo di contratto. L'attuale accordo tra il centrocampista ivoriano ed il club di Via Aldo Rossi, infatti, scadrà il 30 giugno 2022. Al momento, i negoziati per il suo eventuale prolungamento sono fermi.

La trattativa di calciomercato tra Milan e Kessié per il rinnovo non ha subito sviluppi perché, come evidenziato dalla 'rosea', finora le parti restano ognuna sulle proprie posizioni. Il Diavolo ha offerto a Kessié un nuovo contratto di cinque anni, fino al 30 giugno 2026, a 6,5 milioni di euro netti a stagione. La richiesta, però, del manager del numero 79 africano, George Atangana, è almeno di 8 milioni di euro netti all'anno.

Una distanza che, ad oggi, appare incolmabile. Ma chissà. 'La Gazzetta dello Sport' solleva degli interrogativi perché Kessié, alla sua prima partecipazione in Champions League in carriera, dovrebbe usare la vetrina di queste importanti partite anche per consacrarsi come centrocampista di livello internazionale. Invece sta deludendo le attese. E, pertanto, ci si chiede se, con queste prestazioni, squadre come il PSG o i club inglesi confermeranno ancora la volontà di ingaggiarlo a parametro zero riconoscendogli un maxi-ingaggio.

Ciò non vuol dire che Kessié riconsidererebbe l'offerta del Milan. Potrebbe comunque svincolarsi nel calciomercato estivo 2022. Ma chi gli darebbe, in giro, la posizione di primo piano ed un ruolo da protagonista come fa il Diavolo di Stefano Pioli? Il quale, oltretutto, gli ha presentato una proposta economica molto importante. Qualora il Milan capisse come per Kessié non ci siano più margini di ricongiungimento, potrebbe essere anticipato l'arrivo di Yacine Adli dal Bordeaux.