Calciomercato Milan – Rinnovo Ibrahimovic, ci siamo: Pioli riavrà il leader

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – ‘La Gazzetta dello Sport‘ in edicola questa mattina ha evidenziato come l’accordo tra il Milan e Zlatan Ibrahimovic per il rinnovo del contratto dell’attaccante svedese fino al 30 giugno 2021 sia praticamente fatto.

Gli studi legali di Ibra e del Milan si sono parlati a lungo in queste settimane e se, come ha sottolineato la ‘rosea‘, anche un uomo prudente come l’amministratore delegato rossonero, Ivan Gazidis, si è dichiarato ottimista, un motivo ci sarà. Il motivo è che l’intesa tra le parti è stata trovata. Possibile che la firma sul contratto arrivi oggi o domani.

Il Decreto Crescita consentirà ad Ibrahimovic, da contribuente italiano, di guadagnare 7 milioni di euro netti, così come aveva sempre richiesto. Il fondo Elliott Management Corporation, però, ne spenderà poco più di 10 al lordo. Alla fine, è un’operazione dove ci guadagnano tutti.

Ibrahimovic ha accettato di diventare, fiscalmente, un cittadino italiano per il secondo anno, dopo i mesi trascorsi nel nostro Paese nel 2020. Così, Elliott ha potuto accordargli la cifra desiderata senza troppe alchimie e senza il ‘contratto modulare‘ legato ad obiettivi e presenze che allo svedese non piaceva proprio.

Stefano Pioli, tecnico rossonero, è soddisfatto. Intorno la figura di Zlatan, infatti, l’allenatore del Milan ha costruito il suo progetto tattico. Senza Ibra, avrebbe dovuto ripensare la squadra quasi da capo. Pioli, in questo periodo, si era speso tanto per la conferma del fuoriclasse scandinavo in organico e questa permanenza del nativo di Malmö in rossonero, di fatto, rafforza anche la posizione del tecnico.

