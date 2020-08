Calciomercato Milan – Rinnovo Ibrahimovic: Elliott non alzerà l’offerta

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – A fronte di un’offerta di 5 milioni di euro netti più bonus, personali e di squadra, che farebbero salire la cifra oltre i 6 milioni di euro, c’è stata una controproposta di 7,5 milioni di euro netti più bonus. Secondo ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola ci sarebbe, dunque, ancora molta distanza tra il Milan e Zlatan Ibrahimovic per il rinnovo del contratto dello svedese fino al 30 giugno 2021.

Negli uffici londinesi di Elliott ha prevalso la sorpresa per il ‘salto di qualità’ nella trattativa. I vertici rossoneri sperano in un ripensamento da parte di Zlatan, con una richiesta meno esosa. La proprietà rossonera ritiene di aver fatto già il possibile per dimostrare ad Ibrahimovic la massima considerazione: l’offerta recapitata al centravanti di Malmö, per Elliott, è la miglior testimonianza di stima. E l’idea è quella di arrivare ad un’intesa a cifre ragionevoli. Non ci sono limiti prefissati, ma tutto deve avvenire nell’ottica del buonsenso.

Quella fatta pervenire ad Ibra viene considerata una proposta ricca e rispettosa dello spessore tecnico (e non solo) del personaggio. Oltre la proprietà non andrà. Se, da un lato, Ibrahimovic ha contribuito in maniera netta alla risalita dei rossoneri negli ultimi mesi, dall’altro il fondo Elliott è convinto di aver offerto all’attaccante un palcoscenico prestigioso in cui potersi dimostrare ancora all’altezza. Ibra è servito al Milan, insomma, ma il Milan è anche servito a Zlatan. ECCO QUANTO CHIEDE IL MILAN PER CEDERE DAVIDE CALABRIA >>>