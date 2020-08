Calciomercato Milan – Dalla Spagna: Diego Costa, futuro a Milano

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Una bomba di calciomercato scoppiata in queste ore potrebbe incendiare la sessione di Milan o Inter. Questo resta ancora da capire.

Juan Gato, giornalista della radio spagnola ‘Cadena COPE‘, infatti, attraverso il suo account personale sul popolare social network ‘Twitter‘ ha parlato del futuro di Diego Costa, classe 1988, bomber brasiliano (ma di passaporto spagnolo), in scadenza di contratto con l’Atlético Madrid del ‘Cholo‘, Diego Pablo Simeone, il prossimo 30 giugno 2021.

“Diego Costa ha confessato ai suoi amici più stretti, dopo l’eliminazione in Champions League, che la sua prossima destinazione è Milano. L’attaccante, il cui contratto scadrà nel 2021, abbandonerà l’Atlético Madrid dopo la sua seconda tappa in biancorosso”.

“Lo stesso Diego Costa mi ha confessato, prima della partita di andata contro il Liverpool che la sua intenzione era quella di lasciare l’Atlético Madrid alla fine della stagione – ha incalzato Gato -; vuole firmare un ultimo, buon contratto e ha incaricato Jorge Mendes per questo”.

Nel caso in cui questa indiscrezione dovesse essere confermata, bisognerà capire se il futuro di Diego Costa sarà al Milan, ancora alle prese con il rinnovo di Zlatan Ibrahimović, o all’Inter, che non sa ancora se Lautaro Martínez resterà oppure se partirà in direzione Barcellona.

Nell’ultima stagione, con la maglia dei ‘Colchoneros‘ di Simeone, Diego Costa ha segnato 5 gol e fornito 5 assist in 30 gare tra Liga e Champions League in 1.808 minuti totali trascorsi sul terreno di gioco. GUARDA QUI LA BELLISSIMA, NUOVA TERZA MAGLIA DEL MILAN PER IL 2020-2021 >>>