GAZZETTA DELLO SPORT – La prima pagina di oggi, 17 agosto 2020

Questa la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, lunedì 17 agosto 2020.

‘La Gazzetta dello Sport‘ dedica la sua copertina all’Inter che, questa sera, è impegnata contro lo Shakhtar Donetsk nella semifinale di Europa League: qualora vincessero, i nerazzurri accederebbero alla finale contro il Siviglia, che ieri ha battuto 2-1 il Manchester United. Patto tra Steven Zhang, Presidente dell’Inter, ed il tecnico Antonio Conte: tanto del futuro dell’allenatore passerà dal successo in questa competizione.

In alto, sotto la testata, si parla invece del rinnovo di Zlatan Ibrahimović con il Milan: ci sono ben 2,5 milioni di euro di distanza tra la domanda dello svedese (o, per meglio dire, del suo agente Mino Raiola) e l’offerta del club rossonero. Una settimana al raduno del Diavolo a Milanello, una settimana per trovare un’intesa. Quindi, occhio a Lionel Messi, sogno di mercato dell’Inter: può andare via dal Barcellona, ma Pep Guardiola lo vorrebbe al Manchester City.

