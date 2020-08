Bomba di calciomercato: Messi vuole lasciare il Barcellona. Quale futuro?

ULTIME NOTIZIE NEWS CALCIO – La notizia che sta facendO il giro del mondo. Dalla Spagna riferiscono di Leo Messi che avrebbe chiesto la cessione al Barcellona. L’indiscrezione arriva da Marcelo Bechler, corrispondente dalla Spagna per la tv brasiliana Esporte Interativo. Il contratto con i blaugrana del fenomeno argentino è in scadenza nel 2021.

Secondo il giornalista – che aveva rivelato per primo il trasferimento di Neymar al PSG – Messi avrebbe già comunicato alla dirigenza del Barcellona la decisione di andarsene già in questa sessione di mercato estiva. Una notizia clamorosa, soprattutto perché l’inizio della prossima stagione è imminente. Messi, qualora fosse vera la richiesta, starebbe lasciando il Barça mentre affonda. Non è un gioco di parole, ma così pare.

L’8-2 è stata l’ultima goccia, con Messi che già si era lamentato della squadra, deluso dalla gestione Bartomeu e dalla mancanza di pianificazione. L’argentino, da settimane, è accostato con insistenza a due squadre: l’Inter e il Manchester City. Sulla prima non ci sbilanciano, ci pare più che un utopia. Per quanto riguarda la squadra di Guardiola, nulla è scontato, anche se i Citizens sono già nell’occhio dell’UEFA sul Fair Play Finanziario. L’operazione Messi potrebbe essere “rischiosa” in tal senso.