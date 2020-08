Europa League, è il Siviglia la prima finalista: Suso in gol

ULTIME NOTIZIE NEWS CALCIO – Siviglia-Manchester United è stata la prima semifinale d’Europa League. La sfida tra spagnoli e inglesi si è conclusa con la vittoria per 2-1 della squadra di Lopetegui: sono gli andalusi i primi finalisti del torneo. Domani si scoprirà l’altra finalista, che uscirà da Inter-Shakhtar Donetsk.

LA PARTITA – Match subito nel vivo con un calcio di rigore causato da Diego Carlos: implacabile dagli 11 metri Bruno Fernandes. Reazione immediata del Siviglia, che si toglie la tensione di dosso e prova a costruire con calma e lucidità. Da sinistra arriva l’azione giusta, cross basso in mezzo e Jesus Suso chiude – di prima – con il sinistro battendo De Gea: è 1-1, e così finisce il primo tempo.

Nella ripresa il Siviglia non esce dagli spogliatoi per almeno un quarto d’ora: apnea totale, con il Manchester United che si divora almeno tre occasioni clamorose. Bravo il portiere andaluso Bono. Al 75′ fuori Suso, dentro Vazquez. Poco dopo la svolta, con le ultime energie rimanenti Jesus Navas crossa per De Jong che da zero metri non può sbagliare: 2-1 Siviglia. L’assalto finale del Manchester United non produce effetti: nessun pericolo alla porta avversaria.

