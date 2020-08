Calciomercato Milan – Ecco quanto chiede il club per Calabria

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Ci saranno movimenti sulla fascia destra di difesa rossonera. Il Diavolo vuole rinforzarsi con un profilo di esperienza e ha già individuato chi potrebbe portare a Milanello. Ciò significa che uno tra Andrea Conti e Davide Calabria sarà ceduto per lasciargli spazio e provare a fare cassa. Tra i due, l’indiziato numero uno a lasciare pare essere il numero 2. Il fatto che sia prodotto del settore giovanile fa sì che il Milan faccia una plusvalenza totale da una sua eventuale cessione. Calabria, dunque, sembra destinato ad andare via. I rossoneri, però, vogliono appunto monetizzare il più possibile. Secondo quanto riferito da SportMediaset, la richiesta iniziale di Paolo Maldini è addirittura di 15 milioni. Una cifra forse un po’ troppo alta, ma il club di via Aldo Rossi vuole provare a sfruttare il derby di mercato che si è creato: su Calabria ci sono Real Betis e Siviglia. La sensazione, comunque, è che sia difficile superare i 9,5 milioni, almeno per quanto riguarda la parte fissa.

