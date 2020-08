Tassotti: “Non capisco perché si debba cedere Calabria”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Mauro Tassotti, ex calciatore ed ex vice allenatore del Milan, oggi secondo di Andriy Shevchenko sulla panchina della Nazionale Ucraina, ha parlato ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport‘ in edicola questa mattina. Queste le dichiarazioni di Tassotti sulla ricerca da parte dei rossoneri di un nuovo terzino destro:

"Non capisco perché si debba cedere un ragazzo come Davide Calabria che arriva dal vivaio. Certo, assicurerebbe una preziosa plusvalenza. Certo, non ha fatto una buona stagione. Ma io gli darei altre chance", l'endorsement dell'ex laterale del Diavolo per Calabria.