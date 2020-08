PM – Calciomercato Milan: Aurier, Dumfries o Emerson? Il punto

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Come noto ormai da diverso tempo, il Milan cerca un terzino destro in vista della prossima stagione. E’ chiaro che prima di acquistare in quel ruolo c’è bisogno di una cessione, visto che in questo momento ci sono Andrea Conti, Davide Calabria (che potrebbe andare in Spagna) e il giovane Kalulu, ma Maldini e Massara ovviamente monitorano la situazione anche in entrata.

Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, il nome caldo per la fascia destra è quello di Sergie Aurier, terzino destro del Tottenham. Nelle ultime ore ci sono stati dei contatti con il procuratore del calciatore per capire nel dettaglio la disponibilità del club inglese a cederlo: Mourinho non pone veti alla cessione di Aurier, ma al momento la richiesta è di circa 22 milioni. Il Milan tenterà di abbassare il prezzo, forte della volontà dell’ivoriano, che ha già dato la disponibilità a vestire la maglia rossonera.

Oltre a Aurier ci sono anche Emerson Royal e Dumfries. Al momento l’interesse sembra essersi un po’ raffreddato: entrambi i giocatori sono seguiti con attenzione, ma negli ultimi giorni non sono stati registrati dei nuovi contatti, anche se la situazione è in costante aggiornamento. Aurier dunque resta in pole position, ma non possiamo escludere un nome a sorpresa, così come è successo più volte nelle trattative di Maldini e Massara.

