Calciomercato Milan – Calabria, è derby spagnolo tra Betis e Siviglia

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Tuttosport, in edicola questa mattina, fa il punto su Davide Calabria. L’obiettivo di Maldini e Massara è quello di acquistare un terzino destro, e dunque con ogni probabilità il numero 2 rossonero verrà ceduto.

Calabria, che da pochi giorni si è affidato all’agenzia YouFirst Sports per curare i suoi interessi, dovrebbe provare una nuova esperienza in Liga. Su di lui ci sono sia il Betis e sia Siviglia. Al momento, però, le due offerte non convincono il Milan: per lasciar partire il terzino serve almeno un obbligo di riscatto.

