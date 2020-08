Calciomercato Milan – Rinnovo Ibrahimovic: pausa di riflessione. Il punto

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Ibrahimovic firma o non firma? E’ così che La Gazzetta dello Sport introduce il pezzo di questa mattina sull’attaccante. La storia con il Milan dovrebbe continuare, ma resta la suspense: Zlatan vuole restare in rossonero, ma al momento non c’è ancora l’accordo con il club per il rinnovo.

Ibrahimovic, infatti, insieme al suo agente Mino Raiola, ha chiesto dei bonus più cospicui e soprattutto una parte fissa più alta. L’attaccante si sente un top player e come tale vuole essere trattato: la richiesta è di 7,5 milioni netti, che comprende anche alcuni bonus. Questa controproposta non è stata presa benissimo dal Milan, che a questo punto deve decidere cosa fare: l’idea era quella di offrire una parte fissa di 5 milioni più un altro milione in premi.

La rinuncia a Rangnick e la conseguente conferma di Stefano Pioli sembravano andare automaticamente nella direzione del rinnovo, ma questo stop è molto pericoloso. La nuova stagione inizierà tra 9 giorni e la prima partita ufficiale di Europa League arriverà fra poco più di un mese. Probabilmente l’avversario sarà abbordabile, ma comunque per il Milan sarà fondamentale capire se potrà contare o meno su Ibrahimovic.

Rottura definitiva dunque? No. Ibrahimovic sta bene al Milan ed è ancora possibile che le parti si vengano incontro. La soluzione potrebbe essere una parte fissa da 6 milioni di euro più l’aggiunta di una buona fetta di bonus. A quel punto Ibra sarebbe il più pagato della squadra rossonera insieme a Donnarumma. Insomma entrambe le parti si sono presi una pausa di riflessione, ma ci saranno nuovi contatti a partire da lunedì. Vedremo cosa succederà, ma il Milan non vuole fare a meno di Ibrahimovic e Ibra non vuole fare a meno del Milan.

