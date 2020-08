PM – Calciomercato Milan – De Paul, contatti con l’Udinese: il punto

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Milan, obiettivo De Paul? Nelle ultime ore prendono sempre più quota le voci che vogliono l’argentino in rossonero. Multi-ruolo (può giocare sia trequartista, sia mezzala, ma anche esterno d’attacco), l’ex Valencia è probabilmente il giocatore che si è messo più in luce con l’Udinese in questa stagione.

Seguito da Inter, Juventus e Napoli, anche il Milan ha fatto le sue valutazioni. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, ci sono stati effettivamente dei contatti nei giorni scorsi con l’Udinese. De Paul è considerato un calciatore molto interessante nel 4-2-3-1 di Pioli, che permetterebbe di aumentare ulteriormente il tasso tecnico della squadra, tuttavia il suo arrivo in rossonero, ad oggi, risulta complicato.

Il motivo? La valutazione dell’Udinese. Il club bianconero, infatti, per cedere De Paul chiede almeno 35 milioni di euro, con il prezzo che potrebbe ulteriormente salire considerando appunto l’interesse di Inter, Juventus e Napoli. Il Milan al momento non sembra intenzionato a spendere tale cifra: vedremo se le cose si modificheranno nelle prossime settimane, visto e considerando che l’argentino ha chiesto la cessione in una big.

