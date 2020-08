Calciomercato Milan – Aurier si avvicina: il terzino vuole i rossoneri

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Come viene riportato dal Corriere dello Sport, la cessione di Ricardo Rodriguez al Torino è solo la prima di una serie di operazioni che il Milan farà in difesa. Maldini e Massara sono attivi non solo sul fronte cessioni, ma anche su quello delle entrate. A tal proposito un nome caldo per la fascia destra è quello di Serge Aurier, terzino del Tottenham.

Stando al quotidiano romano, anche oggi a Ferragosto ci saranno dei contatti con l’entourage di Aurier. Il Milan sta cercando infatti di capire se il Tottenham ha abbassato le sue pretese per l’ivoriano: la richiesta iniziale è di 22-23 milioni, ma il club rossonero spera di strapparlo a condizioni migliori. Aurier ha ribadito di volersi trasferire al Milan, anche perchè ritiene di avere l’età giusta (27) per tentare una nuova esperienza, misurandosi in un campionato difficile come quello italiano.

La trattativa per Aurier non è comunque semplice, e dunque il Milan pensa a delle alternative. Nel mirino c’è sempre Dumfries (gestito da Mino Raiola), ma anche in questo caso i rossoneri vorrebbero spendere meno di 25 milioni di euro. Maldini, per muoversi in entrata, dovrà cedere probabilmente uno tra Davide Calabria e Andrea Conti, considerando che è stato preso anche il giovane Kalulu sulla fascia destra. Per il numero 2 rossonero stanno arrivando molti sondaggi dalla Spagna. In caso di cessione di Calabria il Milan effettuerebbe una plusvalenza piena. Staremo a vedere, ma in ogni caso Aurier è un nome molto caldo per la fascia destra

IBRAHIMOVIC, RINNOVO PIU’ COMPLICATO >>>

MIRABELLI, CONSIGLI AL MILAN >>>