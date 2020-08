Calciomercato Milan – Rinnovo Ibrahimovic, accordo trovato: i dettagli

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – ‘Tuttosport‘ oggi in edicola ha parlato dell’imminente rinnovo del contratto di Zlatan Ibrahimovic con il Milan.

Nel pomeriggio di ieri, durante la conferenza stampa di presentazione della nuova stagione a Milanello, l’amministratore delegato rossonero, Ivan Gazidis, si era dichiarato fiducioso ed ottimista per la conclusione della trattativa.

Frasi che, ha evidenziato il quotidiano torinese, sembravano essere interlocutorie. Di quelle, insomma, che non lasciavano presagire ad una conclusione in tempi brevi. Invece, poi, in serata, c’è stata un’accelerata da parte del Milan.

Una mossa che ha lasciato tutti sorpresi, per quanto sia stata accolta con soddisfazione da tutti. Cosa è accaduto, nello specifico? Il Milan ha alzato la propria offerta ad Ibrahimovic, portandola a 7 milioni di euro netti.

Una cifra che, inizialmente, sembrava fuori portata economica per il club di Via Aldo Rossi. Poi, però, grazie ad un’analisi più accurata delle possibilità fiscali, è stato ritenuto possibile stanziarla.

A questo punto, dunque, dovrebbero mancare davvero poche ore alla firma di Ibrahimovic sul nuovo contratto che lo legherà al Milan fino al 30 giugno 2021. Zlatan, intanto, tornerà nelle prossime ore dalla Svezia.

