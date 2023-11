Calciomercato Milan – Rinnovo, Giroud chiamato a scegliere il suo futuro

Olivier Giroud, alla sua terza stagione con il Milan, è arrivato a quota 100 presenze con i colori rossoneri, di cui 21 in Champions League. Il francese ha trovato la via del gol in 40 occasioni e non si vuole di certo fermare. In questa stagione ha già raggiunto la settima marcatura in 11 gare di Serie A, l'anno scorso si era fermato a 13 in 33 presenze. LEGGI ANCHE: Leao ci sarà in Milan-Borussia Dortmund? Ecco come sta Rafa >>>