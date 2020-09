Calciomercato Milan – Rinnovo Donnarumma: partita iniziata. Le ultime

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Come viene riportato dal Corriere della Sera, il Milan è in questo momento concentrato sul match dell’Europa League contro lo Shamrock Rovers, ma c’è un’altra gara importante da giocare. Ci riferiamo al rinnovo Donnarumma, che ha un contratto in scadenza nel 2021.

Obiettivo gironi

L’Europa League, secondo il quotidiano, è strettamente collegato al futuro del portiere. Se il Milan non dovesse accedere ai gironi (CLICCA QUI per scoprire i ricavi), infatti, il club potrebbe essere costretto a cedere il suo campione. Donnarumma è giovane e ha tutta la carriera davanti, ma è chiaro che l’estremo difensore vuole iniziarsi a misurare con continuità sul palcoscenico europeo. Fare strada in Europa League è molto importante sia per l’estremo difensore e sia per il suo procuratore.

Calciomercato Milan: Il rinnovo di Gigio

Il rinnovo di Donnarumma è difficile, ma possibile. Il classe 1999 ha sempre manifestato la volontà di restare in rossonero e dunque il Milan farà leva sul desiderio del giocatore per trattenerlo. Tuttavia l’ostacolo dell’ingaggio è concreto, visto che Mino Raiola vuole un aumento dello stipendio (che al momento è di sei milioni di euro l’anno)

Calciomercato Milan: la soluzione

La soluzione, come spesso accade, si potrebbe trovare a metà strada. E’ possibile infatti che il Milan offra a Donnarumma un ingaggio che vada tra i 7 e gli 8 milioni di euro. Una cifra importante, che testimonia ancora una volta la volontà del club rossonero di trattenere il suo giocatore simbolo, che ha fatto grandissime cose in questi ultimi anni. Non è la cifra chiesta da Raiola probabilmente, ma è un compromesso che può soddisfare entrambe le parti. La strada è ancora in salita, ma il Milan farà di tutto per tenersi Gigio.

