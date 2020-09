ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, ha contattato Filippo Galli, ex difensore rossonero e ex responsabile del settore giovanile.

Le parole di Galli sul Milan

“Speriamo sia l’inizio di una nuova Golden Age, come ai tempi di Berlusconi.Ora Pioli ha una squadra completa”.

