Milan, parte l’assalto all’Europa League: Ibrahimovic sa come si fa

ULTIME NOTIZIE MILAN EUROPA LEAGUE – Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Milan questa sera debutta in Europa League. A guidare la squadra rossonera ci sarà come sempre Zlatan Ibrahimovic, che, a quasi 39 anni, continua a essere determinante.

Tra l’altro Ibrahimovic è l’unico giocatore all’interno della rosa ad aver vinto la competizione. Quindici presenze, quattro con l’Ajax (2 gol) e undici con il Manchester United (5 gol). Il paradosso è che ha giocato molto di più in Champions League ma non l’ha mai vinta. Insomma, gioie e dolori per Zlatan in Europa.

In una squadra che dovrà fare a meno di Rebic (deve scontare ancora tre turni di squalifica) e Rafael Leao, tutto ruota ancora di più intorno a Ibrahimovic. In alternativa c’è Lorenzo Colombo, che ha dimostrato in questo precampionato le sue qualità. Lo Shamrock Rovers è inferiore rispetto al Milan, ma i rossoneri dovranno comunque stare molto attenti, visto che gli irlandesi hanno tante partite ufficiali nelle gambe.

Ibrahimovic nelle sue interviste ha sempre dichiarato di non avere l’ossessione della Champions League: “Non ho l’ossessione della Champions League, non ho l’ossessione del Pallone d’Oro. Non ho bisogno di questo per riconoscere il mio valore”. Vero, ma l’ossessione è un’altra: quella di essere il migliore. E anche oggi cercherà di dimostrarlo sul campo.

