Shamrock Rovers-Milan, la probabile formazione rossonera

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Ecco la probabile formazione del Milan contro lo Shamrock Rovers. Secondo Sky Sport, nessun dubbio per Stefano Pioli nel suo 4-2-3-1. Con Rebic squalificato, e Paquetà non convocato per scelta tecnica, le soluzioni erano limitate.

Ibrahimovic ha recuperato, sarà titolare. Tenendo fuori i giovani, e i neo acquisti – ovvero Maldini, Colombo e Tonali – ecco quale dovrebbe essere l’11 titolare del Milan domani sera contro gli irlandesi dello Shamrock Rovers.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Saelemaekers; Ibrahimovic. Allenatore: Pioli.

