PM – Calciomercato Milan: Paqueta escluso per scelta tecnica. Le ultime

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Novità possiamo dire abbastanza inaspettata in casa Milan. Lucas Paqueta, infatti, non è stato convocato per la gara contro lo Shamrock Rovers, partita in programma domani alle ore 20 (ecco dove sarà trasmesso il match).

I convocati di Pioli

Prima di capire le motivazioni di questa esclusione, scopriamo insieme i convocati diramati da Pioli nel post conferenza di Milanello: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tătărușanu, Calabria, Duarte, Gabbia, Hernández, Kjær, Laxalt, Bennacer, Çalhanoğlu, Díaz, Kessie, Krunić, Saelemaekers, Tonali, Castillejo, Colombo, Ibrahimović, Maldini. Assente non solo Paqueta, ma anche Kalulu e Pobega, che domani si alleneranno a Milanello.

Calciomercato Milan

Ma perchè Paqueta non è stato convocato? Secondo quanto appreso dalla redazione di Pianetamilan.it, quella di Stefano Pioli è stata una scelta tecnica. Il brasiliano, nonostante un buon inizio di stagione con una doppietta contro il Novara, non convince ancora il tecnico, che probabilmente considera altri giocatori più idonei al suo progetto. Per cedere il brasiliano il Milan chiede almeno 22-23 milioni di euro. Cifra minima per evitare di iscrivere una minusvalenza in bilancio. La pista Fiorentina, come raccontato più volte dalla nostra redazione, si è raffreddata con il passare delle settimane. Resta possibile invece l’opzione Olympique Lione, che ha manifestato in più occasioni interesse per l’ex Flamengo. Attenzione anche a Betis e Valencia.

Il Milan forza

E’ chiaro che l’eventuale cessione di Paqueta permetterebbe a Maldini e Massara di muoversi con maggiore forza in entrata. Gli obiettivi del Diavolo sono un centrocampista e un difensore centrale: l’offerta per Milenkovic potrebbe essere alzata,mentre a centrocampo si potrebbe definitivamente concretizzare la pista che porta a Tiémoué Bakayoko. Vedremo cosa succederà, ma la sensazione è che Paqueta sia sempre più lontano dal club rossonero.

