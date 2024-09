Niccolò Ceccarini, esperto di calciomercato per TMW, ha parlato anche del Milan. Per il centrocampo resta in corsa Samuele Ricci

Emiliano Guadagnoli Redattore 29 settembre 2024 (modifica il 29 settembre 2024 | 11:23)

Manca sempre meno al calciomercato invernale. Il Milan potrebbe cercare almeno un colpo per migliorare una rosa che sembra di qualità, ma che forse potrebbe rivelarsi corta per tutte le competizioni che dovranno affrontare i rossoneri. Per il Diavolo, infatti, il rischio e di trovarsi poche alternative all'undici titolare che al momento sta facendo molto bene. Niccolò Ceccarini, esperto di calciomercato per TMW, ha parlato anche delle mosse del Milan nel suo editoriale. Per il centrocampo si punta a Samuele Ricci del Torino. Le ultime.

Calciomercato Milan - Ricci piace alla dirigenza: ma occhio al volere di Cairo — "Oggi il regista del Torino è una garanzia assoluta ed è destinato a diventare anche un pilastro in azzurro. In Italia è proprio il Milan la società che ora potrebbe averne più bisogno anche in virtù del grave infortunio di Bennacer. Il centrocampista granata piace molto alla dirigenza rossonera. Come nel caso di Buongiorno, la richiesta del presidente Cairo sarebbe molto alta. Per cui nel caso il discorso è più proiettato verso la prossima stagione". LEGGI ANCHE: Milan, Fonseca e i 4 'diavoli' fondamentali: modulo sostenibile solo se...