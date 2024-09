Calciomercato Milan – Ricci obiettivo caldo: ma su di lui piomba una big

Samuele Ricci è un nome caldo per il Milan in vista delle prossime sessioni di calciomercato: ma una big inglese è piombata su di lui

Calciomercato Milan - Ricci può arrivare? Il Manchester City vuole fare sul serio

Secondo quanto riferito dal 'The Guardian', noto quotidiano britannico, in un articolo pubblicato sul sito web, il Manchester City avrebbe infatti messo gli occhi su Samuele Ricci dopo l'infortunio di Rodri. Lo spagnolo si è infatti dovuto fermare e, dopo l'operazione chirurgica, dovrà stare fermo per tutta la stagione. Questo fa pensare che un eventuale offerta del club inglese per il centrocampista italiano potrebbe avvenire già a gennaio. A quel punto il Milan, che invece dovrebbe muoversi nella sessione estiva di calciomercato, potrebbe rimanere 'beffato' per un eventuale trasferimento.