Calciomercato Milan – Renato Sanches parte in ritiro con il Lille | News

Secondo quanto riferisce 'RMC Sport', sono attualmente in corso le trattative per il trasferimento del portoghese. Il Lille ha un accordo con il Milan ma non con il PSG, mentre il calciatore sta aspettando e preferirebbe il club parigino. Intanto Renato Sanches, in attesa di scoprire quale sarà il suo futuro, è partito in ritiro con il Lille. Milan, le top news di oggi: idea Frattesi per il centrocampo.