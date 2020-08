Calciomercato Milan – Reina prossimo all’addio: c’è il Valencia

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Pepe Reina, classe 1982, è rientrato al Milan dopo aver giocato, negli ultimi mesi, nella Premier League inglese con l’Aston Villa. A Birmingham, ha giocato titolare e ha potuto festeggiare la salvezza con i ‘Villans‘.

Secondo quanto riferito dal quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, Reina, adesso, è prossimo all’addio definitivo ai colori rossoneri. L’esperto portiere iberico, infatti, interessa molto al Valencia e nei prossimi giorni sono previsti nuovi contatti tra le parti. Per Reina, quindi, si profila un ritorno nella Liga spagnola.

Qualora lo spagnolo Reina andasse via, il Milan tratterrebbe il bosniaco Asmir Begović, classe 1987, attualmente in prestito dal Bournemouth, quale secondo portiere per la stagione 2020-2021. QUESTE LE ULTIME SUL RITORNO AL MILAN DI TIÉMOUÉ BAKAYOKO >>>