VIDEO NEWS – Arrivata ufficialmente la salvezza in Premier League, il portiere spagnolo Pepe Reina ha esultato in maniera unica nello spogliatoio dei Villans. Il veterano ex Liverpool ha poi dichiarato al termine della gara che tornerà al Milan, ma non è da escludere la volontà degli inglesi di voler acquisire a titolo definitivo Reina per la prossima stagione.

