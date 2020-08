Calciomercato Milan – Reina interessa al Valencia: ok dei rossoneri

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Il ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola ha fatto il punto della situazione su Pepe Reina, classe 1982, portiere spagnolo rientrato al Milan dopo aver giocato la seconda parte della stagione 2019-2020 in prestito agli inglesi dell’Aston Villa.

Reina è legato al Milan da un contratto fino al 30 giugno 2021: dopo aver conquistato la salvezza in Premier League con i ‘Villans‘, adesso vuole giocare titolare. Nella fila rossonere, con Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma a sbarrargli la strada, questo non potrà avvenire.

Ecco perché l’estremo difensore iberico dovrebbe andare via in questa sessione di calciomercato. Reina interessa al Valencia: la società bianconera è concretamente sulle tracce dell’ex Napoli. Il Milan, ha riferito il ‘CorSport‘, non si opporrebbe alla cessione di Reina, anche perché dalla sua partenza risparmierebbe oltre 6 milioni di euro lordi di ingaggio.

Per ora, però, l’affare Reina tra Milan e Valencia non è ancora entrato nel vivo. ATTENTO, MILAN: VOGLIONO SOFFIARTI TIÉMOUÉ BAKAYOKO! VAI ALLA NEWS >>>