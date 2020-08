Milan-Bakayoko, attenzione al Lione: contatti con Chelsea e agente

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Il ritorno di Tiémoué Bakayoko è una delle trattive più concrete e attive per quanto riguarda il Milan. Se ne parla già da qualche settimana, e pare che il giocatore abbia dato disponibilità e priorità ai rossoneri, oltre che l’intenzione di ridursi l’ingaggio.

Ma secondo un’indiscrezione giunta dai colleghi francesi di Telefoot, su Bakayoko spunta l’interesse del Lione. La squadra francese, sorpresa della Champions League ma che l’anno prossimo (salvo il miracolo di vincerla) non giocherà in nessuna competizione europa, avrebbe chiesto informazioni sul centrocampista di proprietà del Chelsea. Il Lione ha iniziato i contatti con il Chelsea e con l’agente di Bakayoko.

Ma Bakayoko, ripetiamo – e lo ha confermato in giornata anche Gianluca Di Marzio – ha dato la priorità al ritorno nel Milan. Il ritorno in rossonero del roccioso centrocampista francese, sarebbe un’operazione importante, per rinforzare la mediana. Oltre a Bennacer e Kessie, si potrà fare affidamento al roccioso francese che, peraltro, conosce ambiente e campionato.

