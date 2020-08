Calciomercato Milan – Raiola insiste e offre Kean: nuova vita con Ibra?

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – In questo periodo di dubbi, indiscrezioni e voci varie, emerge quella di un ritorno in Italia di Moise Kean. Addirittura pare che Mino Raiola abbia proposto (per l’ennesima volta) Kean al Milan. Ma questa volta ci sarebbe qualcuno in grado di potergli far mettere la testa a posto: Zlatan Ibrahimovic.

L’arrivo di Kean potrebbe essere un compromesso Milan-Raiola anche per il rinnovo di Ibra, oltre che di Romagnoli e soprattutto Donnarumma. Insomma nuovi affare con il noto agente, che potrebbero aiutare sia lui che il club rossonero. Rimaniamo scettici circa l’impatto che Kean possa avere in rossonero: ma chissà che con Zlatan possa davvero imparare cosa significa essere un calciatore professionista.

Moise Kean è un classe 2000, centravanti, che può anche adattarsi da seconda punta o esterno nel tridente. La scorsa estate l’attaccante italiano è passato dalla Juventus all’Everton per una cifra intorno ai 27 milioni di euro, più 3 di bonus. Soltanto due gol in stagione e tanti problemi per l’attaccante nel suo ambientamento e adattamento a certe regole di base.

Suo padre qualche mese fa aveva dichiarato: “Mandare mio figlio in Inghilterra è stata una cosa sbagliata perché è ancora piccolo e non si trova bene lì. Dovevamo aspettare almeno 2/3 anni. La madre voleva portarlo lì da quando aveva 14 anni. Questa situazione non mi piace e sarebbe meglio tornare indietro se ci fosse una possibilità”.

Il sogno di Kean era, e probabilmente è tutt’ora, quello di provare a giocarsi una chance per essere convocato dal Roberto Mancini per giocare Euro 2021. Il suo esordio in azzurro era stato straordinario tra il 2018 e il 2019, ma poi i comportamenti “alla Balotelli” lo allontanarono. Un ritorno in Italia, nel Milan in questo caso, gli darebbe maggiore visibilità. E chissà che con il “Maestro Ibrahimovic”, riesca a cambiare e mettere la testa a posto.

L’Everton però non sembra intenzionato a cederlo, almeno queste sono le intenzioni di Carlo Ancelotti. La notizia di un trasferimento di Kean al Milan ha avuto eco anche in Inghilterra, con il The Sun che ha commentato tale possibilità. Un acquisto a titolo definitivo è da escludere a priori, si parlerebbe soltanto di un prestito (da discutere se oneroso o meno) e se inserire un diritto di riscatto. Vedremo nel corso di questa settimana appena iniziata se ci saranno novità in tal senso.

