CORRIERE DELLO SPORT – La prima pagina di oggi, 18 agosto 2020

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Questa la prima pagina del ‘Corriere dello Sport‘, in edicola oggi, martedì 18 agosto 2020. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola apre, logicamente, con la roboante vittoria dell’Inter di Antonio Conte contro i malcapitati ucraini dello Shakhtar Donetsk. Un 5-0 che non ammette repliche. Mattatori del match, Lautaro Martínez e Romelu Lukaku. I nerazzurri sono in finale di Europa League e puntano a vincerla, come ammesso dal loro tecnico.

In alto, sotto la testata, si parla della svolta epocale in casa Roma, con la fine dell’era di James Pallotta e l’avvento del magnate texano Dan Friedkin ai vertici del club. Il quotidiano romano riporta le prime parole del nuovo proprietario del club giallorosso.

Infine, in basso, nel riquadro verticale, due grane per la Juventus: la richiesta di 20 milioni di euro netti l’anno di Paulo Dybala per rinnovare e le bizze di Arthur, che è stato trovato positivo all’alcoltest dopo un incidente in auto.

GUARDA QUI LE ALTRE PRIME PAGINE DEI GIORNALI IN EDICOLA STAMATTINA >>>