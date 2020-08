Milan sui media, le prime pagine dei giornali di oggi (18/08/2020)

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola dedica la sua copertina all’Inter, che si è qualificata per la finale di Europa League battendo 5-0 a Düsseldorf lo Shakhtar Donetsk. Doppiette per Lautaro Martínez e Romelu Lukaku, acuto di Danilo D’Ambrosio. Venerdì 21, a Colonia, la finale sarà Inter-Siviglia. In alto, sotto la testata, si parla di calciomercato e della possibilità che tanti calciatori nel giro della Nazionale Italiana, quali Gigio Donnarumma e Federico Chiesa, cambino maglia in estate. In basso, si apprende come Stefano Pioli, tecnico del Milan, stia provando a convincere Zlatan Ibrahimović a restare in rossonero. Infine, spazio alla Juventus, che accoglie Igor Tudor nello staff di Andrea Pirlo ed alle parole di Dan Friedkin, nuovo proprietario della Roma.

