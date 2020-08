Europa League – Inter dominante, goleada allo Shakhtar: è finale!

ULTIME NOTIZIE INTER NEWS – L’Inter è in finale d’Europa League. Battuto in semifinale lo Shakhtar Donetsk con un netto 5-0. Partita mai stata in discussione, già dal momento dell’1-0 firmato Lautaro Martinez al 19′ del primo tempo. L’argentino è stato il migliore in campo, autore di una doppietta e un assist.

Un nervoso Romelu Lukaku per i primi 60 minuti, poi la doppietta e il sorriso torna. Di Danilo D’Ambrosio l’altro gol, decisivo in quanto ha firmato il momentaneo 2-0 che ha dato tranquillità ai nerazzurri. Poco prima, l’unica occasione per gli ucraini, vicinissimi al gol: fortunato Handanovic. Ma era stata l’unica insidia creata dalla squadra di Luis Castro. Una lezione tattica da parte di Antonio Conte al collega portoghese.

Dopo 21 anni una squadra italiana torna a giocare una finale della Coppa Uefa/Europa League. L’ultima fu il Parma, che nel 1999 riuscì anche a vincerla. L’Inter invece non arrivava in finale della “stessa” competizione, invece, dall’anno prima: era la squadra di Ronaldo il fenomeno.

Venerdì 21 agosto, a Colonia, si giocherà la finalissima d’Europa League: Inter-Siviglia.

