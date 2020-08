TUTTOSPORT – La prima pagina di oggi, 19 agosto 2020

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Questa la prima pagina di ‘Tuttosport‘, in edicola oggi, mercoledì 19 agosto 2020. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il quotidiano ‘Tuttosport‘ in edicola questa mattina dedica la sua prima pagina all’intervista esclusiva con Massimo Moratti, ex Presidente dell’Inter. Tanti i temi toccati dall’ex patron nerazzurro: dall’attuale numero uno del club, Steven Zhang, al tecnico Antonio Conte che gli ricorda José Mourinho, fino ad arrivare al possibile successo in Europa League come anticamera per lo sprint Scudetto con la Juventus della prossima stagione.

In basso, invece, si parla del raduno del Torino: il nuovo tecnico, Marco Giampaolo, aspetta i rinforzi. Si tratta, nella fattispecie, del difensore Joachim Andersen, ex Sampdoria ed oggi all’Olympique Lione e del centrocampista Lucas Biglia, svincolatosi dal Milan. PSG in finale di Champions League: oggi tocca proprio all’OL sfidare il Bayern Monaco nell’altra semifinale.

Si parla, infine, di Zlatan Ibrahimović: voci di gossip lo ‘avvicinano’ a Diletta Leotta. Lui, intanto, è alle prese con la questione del rinnovo di contratto con il Milan.

