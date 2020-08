Calciomercato Milan – Biglia sempre più vicino al Torino: i dettagli

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito dal quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, sono ore calde, al Torino, per l’arrivo del nuovo regista. Il prescelto del nuovo tecnico granata, Marco Giampaolo, è Lucas Biglia, classe 1986, centrocampista argentino che si è svincolato dal Milan dopo tre stagioni.

Il tema di riflessione, su Biglia, non è tanto quello sulla tattica o sulla tecnica, entrambe di primo livello, bensì sulla tenuta fisica nel medio-lungo periodo, tutta da verificare: negli ultimi due anni con il Milan ha messo insieme appena 30 presenze. Questo è il motivo per cui il Torino ha offerto a Biglia un contratto annuale, fino al 30 giugno 2021.

Per convincere, però, l'ex Lazio ed Anderlecht ad accettare la proposta granata servirà perlomeno inserire l'opzione per il rinnovo per un'ulteriore stagione. Un'opzione che Biglia potrà far valere al raggiungimento di alcuni bonus.