TUTTOSPORT – La prima pagina di oggi, 18 agosto 2020

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Questa la prima pagina di ‘Tuttosport‘, in edicola oggi, martedì 18 agosto 2020. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

‘Tuttosport‘ divide la sua copertina mattutina in due parti. In alto, sotto la testata, celebra la vittoria dell’Inter, un netto 5-0, contro gli ucraini dello Shakhtar Donetsk, valso ai nerazzurri l’accesso in finale di Europa League. Spettacolari Lautaro Martínez e Romelu Lukaku con una doppietta a testa. L’Inter venerdì sera sarà di scena a Colonia per cercare di vincere il trofeo.

Al centro, poi, si parla di Gonzalo Higuaín, che blocca il calciomercato della Juventus in maniera inaspettata. Il ‘Pipita‘, infatti, non vuole andare via per non rinunciare all’ingaggio da 7,5 milioni di euro fino al 30 giugno 2021. I bianconeri, così, non possono acquistare uno degli attaccanti per cui erano in trattativa.

Nel riquadro verticale, poi, si parla di PSG-RB Lipsia, semifinale di Champions League in programma stasera. Quindi, spazio alla prossima nomina di Ronald Koeman come allenatore del Barcellona e, infine, alla lite tra Sampdoria e Torino. I granata vogliono infatti il centrocampista polacco Karol Linetty.

