Calciomercato Milan, Florentino Luis: spuntano due pretendenti

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Novità su Florentino Luis, giovane centrocampista che piace molto al Milan. Il giocatore è da tempo accostato ai rossoneri, anche durante il periodo in cui si pensava potesse arrivare Ralf Rangnick come nuovo manager.

Le cifre che giravano però erano altissime: si parlava di un prestito biennale, con riscatto a 50 milioni di euro. Fino a qualche giorno fa si parla di un possibile via libera del club portoghese a questa formula, addirittura abbassando il prezzo del riscatto. Da 50 a 30 milioni di euro, cifra ben più congrua, visto che parliamo di un giocatore che ha fatto sì bene, ma sempre in Portogallo.

Le ultime indiscrezioni, riferite dai colleghi del Daily Mail, parlano di altri due club che si sarebbero inseriti nella corsa al calciatore: Fulham e Leeds. Squadre non di prima fascia per la Premier League, dunque non dovrebbero essere una grossa insidia per il Milan. Ammesso e non concesso che i rossoneri vogliano davvero chiudere per Florentino. Al momento la priorità a centrocampo resta Bakayoko, poi c’è da capire il futuro di Krunic: si era parlato di uno scambio col Torino per Meite.

ULTIM’ORA MILAN-KEAN: IL COMPROMESSO PER RAIOLA >>>

NOVITA’ SUL RITORNO DI BAKAYOKO AL MILAN >>>