Calciomercato Milan – Biglia, numeri e statistiche dei tre anni rossoneri

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Lucas Biglia, classe 1986, centrocampista argentino ex Anderlecht e Lazio, è giunto al Milan nell’estate 2017, proveniente dalla Lazio, pagato 20 milioni di euro dalla dirigenza rossonera che, allora, vedeva Marco Fassone nel ruolo di amministratore delegato e Massimiliano Mirabelli in quello di direttore sportivo.

Biglia, all’epoca, firmò un contratto di tre anni, fino al 30 giugno 2020: un accordo che, prolungato per due mesi per consentire al numero 20 rossonero di terminare la lunga, anomala stagione 2019-2020, arrivata fino ad agosto per lo stop dovuto al coronavirus, scadrà presto e che, di fatto, vedrà Biglia presto libero sul mercato. Analizziamo, con numeri e statistiche, le tre stagioni rossonere di Biglia.

