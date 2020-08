Milan sui media, le prime pagine dei giornali di oggi (19/08/2020)

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – ‘La Gazzetta dello Sport‘ in edicola questa mattina dedica la sua prima pagina all’Inter. Il Presidente Steven Zhang vuole vincere l’Europa League per aprire una nuova era e per il sorpasso Scudetto sulla Juventus. Il futuro nerazzurro passerà dal tecnico Antonio Conte e dai gol di Romelu Lukaku e Lautaro Martínez. Intanto, Lionel Messi fa affari a Milano e l’Inter sogna il colpaccio, nonostante il Barcellona freni sul lasciare andare via la sua stella. In casa Juventus, invece, si parla del rinnovo di contratto di Paulo Dybala. L’argentino vuole un nuovo accordo, mentre il club bianconero prende tempo. Quindi, in copertina, spazio al rilancio americano della Roma targata Dan Friedkin ed al 3-0 con cui il PSG ha conquistato la finale di Champions League ai danni del RB Lipsia.

