Calciomercato Milan, Rashford potrebbe essere il colpo in attacco a gennaio? L'attaccante potrebbe arrivare. Le ultime da Matteo Moretto

Calciomercato Milan, i rossoneri potrebbe essere alla ricerca di un nuovo attaccante anche a gennaio. Conceicao potrebbe giocare con un 4-4-2 e in quel caso servirebbe una nuova punta già in inverno. Di ieri le voci su Marcus Rashford, attaccante in uscita dal Manchester United. L'inglese potrebbe essere un'opportunità di calciomercato. Ecco le ultime da Matteo Moretto, esperto di mercato che ha pubblicato su X.