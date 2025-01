CALCIOMERCATO MILAN

Il Milan, nel corso di questa sessione invernale di calciomercato, potrebbe davvero pensare di prendere Marcus Rashford, anche se questo può avvenire ad una sola condizione. Negli ultimi giorni, infatti, si è parlato molto di questo possibile colpo, con Matteo Moretto che per primo, su 'Relevo', aveva riferito come il suo entourage lo avesse offerto al club rossonero recentemente. Il rapporto dell'attaccante inglese con il Manchester United è diventato ormai logoro e questo aiuterebbe parecchio il possibile trasferimento. L'unico aspetto contrario sarebbe quello economico, sebbene anche in questo caso si possa in qualche modo tentare di mediare.