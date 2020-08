Calciomercato Milan – Pobega rientra e resta rossonero: i motivi

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito dal quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, il centrocampista Tommaso Pobega, classe 1999, reduce da una stagione in Serie B nella fila del Pordenone (6 gol e 4 assist in 34 gare tra campionato e Coppa Italia), tornerà in rossonero e resterà nella rosa di Stefano Pioli per la stagione 2020-2021.

Questo sia per questioni tecniche (Pioli vuole averlo a disposizione e valutarne le qualità) sia per questioni burocratiche. Nelle liste ufficiali per la Serie A e per l’Europa League, infatti, il nome di Pobega, calciatore nato, cresciuto e formatosi nel club rossonero, risulterà molto utile.

