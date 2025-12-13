Pianeta Milan
Mercato Milan, colpo Gabriel Jesus in attacco? Costerebbe anche poco: i dettagli

Milan, da non trascurare l'opzione Gabriel Jesus per l'attacco! Affare possibile perché ...
Gabriel Jesus, classe 1997, centravanti brasiliano dell'Arsenal con un passato importante nel Manchester City, può diventare il nome a sorpresa del Milan nel calciomercato invernale per il ruolo di nuovo attaccante. Ecco l'indiscrezione
Daniele Triolo 

Il direttore del 'Corriere dello Sport', Ivan Zazzaroni, sull'edizione del quotidiano romano oggi in edicola, ha fatto un punto di calciomercato in cui ha parlato anche dei possibili movimenti del Milan, in particolare per quanto concerne il nuovo attaccante che dovrebbe arrivare alla corte di Massimiliano Allegri.

Calciomercato Milan, opportunità Gabriel Jesus! Le ultime news

Il Milan, per Zazzaroni, pensa a Joshua Zirkzee (sul quale c'è soprattutto la Roma), ma è difficile. È stato proposto ancora Lorenzo Lucca, che potrebbe già salutare il Napoli, mentre tra gli attaccanti proposto al Diavolo figura ancora il nome di Niclas Füllkrug, in uscita dal West Ham.

"Elliott e RedBird non hanno però intenzione di rischiare altri milioni fino al 30 giugno - ha commentato Zazzaroni -. In verità, più Elliott di RedBird che sembra ai margini in termini di operatività. Certo, se Santiago Giménez e Ruben Loftus-Cheek portassero soldi le cose cambierebbero e allora Igli Tare potrebbe puntare a un nove di livello".

È rientrato dopo un anno a causa di un infortunio

E, a quel punto, secondo il direttore del 'CorSport', occhio alla posizione di Gabriel Jesus. Classe 1997, il centravanti brasiliano dell'Arsenal, con un passato importante nel Manchester City, è appena rientrato da un infortunio lungo un anno. Mikel Arteta, manager dei 'Gunners', lo stima molto ma l'Arsenal è pieno di attaccanti e ha investito molto su Viktor Gyökeres. Il Diavolo, allora, potrebbe approfittarne.

Lo stipendio di Gabriel Jesus, per i prossimi 6 mesi, costerebbe appena 3 milioni di euro e, con un contratto in scadenza il 30 giugno 2027, è anche verosimile poter inserire nell'eventuale operazione di prestito un diritto di riscatto a condizioni economiche favorevoli.

