"Elliott e RedBird non hanno però intenzione di rischiare altri milioni fino al 30 giugno - ha commentato Zazzaroni -. In verità, più Elliott di RedBird che sembra ai margini in termini di operatività. Certo, se Santiago Giménez e Ruben Loftus-Cheek portassero soldi le cose cambierebbero e allora Igli Tare potrebbe puntare a un nove di livello".
È rientrato dopo un anno a causa di un infortunio—
E, a quel punto, secondo il direttore del 'CorSport', occhio alla posizione di Gabriel Jesus. Classe 1997, il centravanti brasiliano dell'Arsenal, con un passato importante nel Manchester City, è appena rientrato da un infortunio lungo un anno. Mikel Arteta, manager dei 'Gunners', lo stima molto ma l'Arsenal è pieno di attaccanti e ha investito molto su Viktor Gyökeres. Il Diavolo, allora, potrebbe approfittarne.
LEGGI ANCHE: Rinnovo Maignan, il Milan ci prova così: ecco l'offerta per convincere 'Magic Mike' >>>
Lo stipendio di Gabriel Jesus, per i prossimi 6 mesi, costerebbe appena 3 milioni di euro e, con un contratto in scadenza il 30 giugno 2027, è anche verosimile poter inserire nell'eventuale operazione di prestito un diritto di riscatto a condizioni economiche favorevoli.
© RIPRODUZIONE RISERVATA