"Elliott e RedBird non hanno però intenzione di rischiare altri milioni fino al 30 giugno - ha commentato Zazzaroni -. In verità, più Elliott di RedBird che sembra ai margini in termini di operatività. Certo, se Santiago Giménez e Ruben Loftus-Cheek portassero soldi le cose cambierebbero e allora Igli Tare potrebbe puntare a un nove di livello".