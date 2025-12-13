Pianeta Milan
Nuovo attaccante Milan, tra le alternative emerge un profilo in particolare: le ultime

C'è un nome, sopra tutti, che potrebbe prendere piede - per il calciomercato invernale del Milan - qualora non arrivasse Joshua Zirkzee. Ecco chi c'è segnato sul taccuino del direttore sportivo Igli Tare nella lista di alternative all'olandese
Per 'La Gazzetta dello Sport' il Milan, in vista dell'imminente sessione invernale di calciomercato (2 gennaio - 2 febbraio 2026), è alla ricerca di un centravanti da area di rigore, che dia impatto, soprattutto fisico, in particolare nei finali di partita. L'unica eccezione a questo identikit risponde al nome di Joshua Zirkzee, olandese del Manchester United, sogno dei rossoneri e corteggiato anche dalla Roma.

Calciomercato Milan, in attacco Füllkrug più facile di Zirkzee

Tra le alternative all'ex Bologna, secondo la 'rosea', la più agevole - sotto ogni punto di vista - porta a Niclas Füllkrug. Classe 1993, il tedesco al West Ham è considerato un flop, con appena 3 gol in 29 partite ufficiali dal suo arrivo, nell'estate 2024, per 27 milioni di euro dal Borussia Dortmund. Per gli 'Hammers', Füllkrug può partire in prestito, senza troppe clausole o postille di mezzo.

LEGGI ANCHE

La concorrenza per lui c'è, è meno 'pericolosa' rispetto a quella che c'è per Zirkzee. Si parla molto di Wolfsburg per Füllkrug. Il quale, per il Milan, secondo il quotidiano sportivo nazionale, forse sarebbe l'aggiunta ideale: accetterebbe la panchina senza storie, pronto a dare il suo contributo a gara in corso. Nel recente passato, soprattutto con il BvB e con la Nazionale della Germania, ha dimostrato di poter essere incisivo in porzioni di partita limitate.

LEGGI ANCHE: Rinnovo Maignan, il Milan ci prova così: ecco l'offerta per convincere 'Magic Mike' >>>

Più indietro, nei ragionamenti di mercato in corso a 'Casa Milan', ci sono gli argentini Mateo Pellegrino e Mauro Icardi. Il primo piace, ma per convincere il Parma a cederlo a gennaio servono 30 milioni di euro se non di più. Troppi per un attaccante ancora acerbo e non testato ad alto livello. Icardi, invece, suggestiona più la tifoseria che la società. Un po' per l'elevato stipendio, un po' per le condizioni fisiche non brillanti dell'ex Inter, oggi al Galatasaray, nell'ultimo periodo.

