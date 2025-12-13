La concorrenza per lui c'è, è meno 'pericolosa' rispetto a quella che c'è per Zirkzee. Si parla molto di Wolfsburg per Füllkrug. Il quale, per il Milan, secondo il quotidiano sportivo nazionale, forse sarebbe l'aggiunta ideale: accetterebbe la panchina senza storie, pronto a dare il suo contributo a gara in corso. Nel recente passato, soprattutto con il BvB e con la Nazionale della Germania, ha dimostrato di poter essere incisivo in porzioni di partita limitate.