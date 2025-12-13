La concorrenza per lui c'è, è meno 'pericolosa' rispetto a quella che c'è per Zirkzee. Si parla molto di Wolfsburg per Füllkrug. Il quale, per il Milan, secondo il quotidiano sportivo nazionale, forse sarebbe l'aggiunta ideale: accetterebbe la panchina senza storie, pronto a dare il suo contributo a gara in corso. Nel recente passato, soprattutto con il BvB e con la Nazionale della Germania, ha dimostrato di poter essere incisivo in porzioni di partita limitate.
Più indietro, nei ragionamenti di mercato in corso a 'Casa Milan', ci sono gli argentini Mateo Pellegrino e Mauro Icardi. Il primo piace, ma per convincere il Parma a cederlo a gennaio servono 30 milioni di euro se non di più. Troppi per un attaccante ancora acerbo e non testato ad alto livello. Icardi, invece, suggestiona più la tifoseria che la società. Un po' per l'elevato stipendio, un po' per le condizioni fisiche non brillanti dell'ex Inter, oggi al Galatasaray, nell'ultimo periodo.
